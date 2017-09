Décès de l'ancien ministre fédéral libéral Allan Joseph MacEachen

Agence QMI 13-09-2017 | 09h11

OTTAWA | L'ex-ministre fédéral et sénateur Allan Joseph MacEachen est décédé à l'âge de 96 ans, a fait savoir mercredi le premier ministre canadien Justin Trudeau.

«Allan J. était un vrai ami de mon père et fils du Cap-Breton. Ses 96 années de vie ont fait grandir le Canada. Qu'il repose en paix», a indiqué M. Trudeau sur sa page Twitter.

Son décès a d'abord été annoncé mardi soir sur Twitter, par l'ancien premier ministre de l'Ontario et ex-député fédéral libéral, Bob Rae.

L'ex-politicien de la Nouvelle-Écosse a été élu une première fois aux communes en 1953 et la dernière fois en 1980. Il a été ministre du cabinet de Pierre Elliott Trudeau à plusieurs reprises entre 1963 et 1982, occupant notamment les portefeuilles du sport, de la santé et des finances.

Allan Joseph MacEachen a aussi été vice-premier ministre de septembre 1977 à juin 1979 ainsi que de mars 1980 à juin 1984.

Après un passage au Parlement, Pierre Elliott Trudeau l'a nommé à la chambre haute où il a représenté les gens de Highlands-Canso, en Nouvelle-Écosse, de 1984 à 1996.