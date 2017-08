Légalisation du cannabis: les villes auront besoin de plus de ressources, admet Blair

Laurence Houde-Roy 28-08-2017 | 22h28

Le responsable de la légalisation du cannabis au gouvernement fédéral, Bill Blair, est conscient que les municipalités, dont Montréal, auront un rôle important à jouer dans la nouvelle loi et qu'ils auront besoin de plus de ressources.

L'ancien chef de police de la Ville de Toronto, aujourd'hui député libéral, a tenu ces propos à la sortie d'une rencontre privée lundi avec des élus montréalais où il a pris connaissances de leurs questions et inquiétudes autour de la légalisation du cannabis.

«Les municipalités vont avoir un rôle important à jouer et il y aura un coût associé à ça, j'en suis conscient, a admis M.Blair en entrevue avec le «24 Heures». On doit s'assurer que ceux à qui nous demanderons de faire ce travail important aient les ressources et la formation nécessaires pour le faire.»

Renvoi aux provinces

M. Blair admet toutefois que le fédéral ne pourra pas leur fournir directement ces ressources. Dans la plupart des cas, cela devra être des discussions qui devront se tenir entre les villes et les provinces, qui seront responsables d'appliquer la loi fédérale sur leur territoire.

La redistribution de l'argent généré par la vente du cannabis devra aussi être discutée entre le provincial et les municipalités. Le maire de Montréal avait déjà affirmé qu'il souhaite obtenir une partie de ces revenus.

«Ce sont des discussions qui devront avoir lieu entre les villes et les provinces. Nous pourrons toutefois fournir aux services de police de la formation et de l'équipement», a ajouté l'élu fédéral.

De son côté, le fédéral compte investir les taxes fédérales qui seront générées par la vente de marijuana dans la recherche, le traitement et l'éducation populaire autour des drogues.

Bill Blair précise que les villes auront évidemment le pouvoir de déterminer le zonage et les lieux où sera permise la consommation du cannabis, tout comme c'est le cas pour le tabac.

Inquiétudes

La responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal, Anie Samson, qui était présente lors de la rencontre lundi après-midi, a refusé de commenter cette discussion avec l'élu fédéral.

Il a toutefois été possible de savoir que les élus ont également discuté des propriétaires de logements inquiets du fait qu'il sera possible de faire pousser du cannabis dans leurs immeubles.

«Il y a une inquiétude, a admis M.Blair. Donc, on veut écouter les villes et travailler avec elles pour être certains que notre loi fonctionne. On doit comprendre ce dont ils ont besoin pour faire ce qu'on leur demande de faire.»

Bill Blair, accompagné de Joël Lightbound, secrétaire parlementaire de la ministre fédérale de la Santé, rencontreront mardi différents organismes qui seront touchés par la future loi fédérale, dont la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, l'Association pour la santé publique du Québec, l'Union des municipalités et l'Association des médecins psychiatres.