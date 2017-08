Trump menace à nouveau de déchirer l'ALENA

Agence QMI 27-08-2017 | 12h32

WASHINGTON, D.C. | Dans une série de tweets matinaux, le président américain Donald Trump a, de nouveau, menacé de mettre fin à l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

Coincé entre plusieurs messages concernant l'ouragan Harvey et les efforts des secouristes, le micromessage du président à propos du traité de libre-échange laisse croire que les négociations tripartites sont difficiles. «Nous sommes en train de renégocier l'ALENA (le pire accord commercial jamais passé) avec le Mexique et le Canada. Elles sont très difficiles. On pourrait avoir à y mettre fin?» a écrit M. Trump.

Ce n'est pas la première fois que le président s'en prend à l'ALENA. Mardi dernier, lors d'un discours devant ses partisans à Phoenix, en Arizona, le président avait affirmé qu'il ne pensait pas possible d'en venir à une entente lors de la renégociation du traité de libre-échange.

Le premier ministre Justin Trudeau s'était toutefois montré rassurant après la sortie de son homologue américain. «Il n'y a rien qui va nous distraire de notre approche sérieuse et positive que nous prenons dans ces négociations», avait-il déclaré en conférence de presse.

Selon le gouvernement canadien, les échanges commerciaux avec les États-Unis ont atteint près de 882 milliards $ en 2016.