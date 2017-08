Trudeau condamne fortement l'attentat terroriste

Agence QMI 15-08-2017 | 13h24

OTTAWA - Le premier ministre Justin Trudeau a condamné mardi l'attentat terroriste perpétré à Ouagadougou, au Burkina Faso, qui a fait 18 morts, dont deux Canadiens.

M. Trudeau a fait part dans un communiqué de sa profonde tristesse.

«Le Canada condamne fortement cet attentat haineux. Les gens ne devraient pas vivre en craignant pour leur sûreté et leur sécurité, quels que soient le pays qu'ils habitent ou les endroits où ils voyagent», a-t-il affirmé.

«Ces actes lâches visent à susciter la peur et à nous diviser, a ajouté Justin Trudeau. Face à la haine, nous devons rester unis dans le respect des valeurs de diversité, d'ouverture et d'inclusion.»

Les deux victimes canadiennes de l'attentat meurtrier de dimanche soir, Billel Diffalah et Tammy Chen, ont vécu à Montréal.

M. Diffalah, vétérinaire d'origine algérienne, est arrivé au Québec en 2011. L'homme de 41 ans, employé au Centre d'étude et de coopération internationale à Montréal (CECI), s'était rendu au Burkina Faso pour un contrat d'un an qui prenait fin en novembre prochain.

L'Ontarienne Tammy Chen a vécu à plusieurs reprises dans la métropole lors de séjours plus ou moins longs. Installée au Burkina Faso depuis plus d'un an, elle venait tout juste de se marier et était enceinte de six mois. Son mari Mehsen Fenaiche a lui aussi été tué dans l'attaque.