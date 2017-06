Jean Chrétien en faveur de la légalisation de la marijuana

Louis Cloutier 20-06-2017 | 20h18

SHAWINIGAN | L'ancien premier ministre du Canada Jean Chrétien est en faveur de la légalisation de la marijuana, mais il ne deviendra pas un consommateur pour autant.

«Je n'en ai jamais fumé et je n'en fumerai jamais. Ça ne m'intéresse pas. Je ne fume déjà pas la cigarette», a lancé M. Chrétien, en marge d'une visite du musée qui lui est consacré à la Cité de l'énergie de Shawinigan.

«Il faut décriminaliser. Les jeunes qui ont un dossier criminel parce qu'ils ont consommé un joint, c'est inacceptable», a ajouté l'ancien premier ministre, qui a souligné que plusieurs États américains ont déjà opté pour cette voie.

Dans un autre registre, M. Chrétien estime qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer quant à la lourdeur de la dette publique du Canada, qui avoisine les 700 milliards $. Selon lui, le ratio entre la dette et le PIB est tout à fait acceptable. «Quand je suis arrivé, c'était 72 %. Maintenant, c'est moins de 30 %, a-t-il rappelé. À l'époque, on payait 35 % de nos revenus en intérêts sur la dette, et là, c'est rendu à 12 %, alors on n'a pas un gros problème».