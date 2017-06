Des centaines d'autres procès avortés, prévient un sénateur

Agence QMI 14-06-2017 | 16h05

OTTAWA - De 500 à 1000 procès, dont certains pour crimes graves, pourraient avorter l'an prochain au Québec à cause de délais jugés déraisonnables en vertu de l'arrêt Jordan, prévient le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu.

Les cas de criminels allégués qui éviteront un procès dans les prochains mois sont appelés à se multiplier, a laissé entendre M. Boisvenu en conférence de presse à Ottawa, mercredi.

«Entre 500 et 1000 procès n'auront pas lieu dans la prochaine année au Québec. C'est ma perception», a-t-il déclaré.

Les inquiétudes du sénateur Boisvenu pourraient se matérialiser, si on en croit les plus récentes données du Directeur des poursuites pénales et criminelles (DPCP).

Depuis l'été dernier, le DPCP a reçu 895 requêtes en arrêt des procédures pour délais déraisonnables.

De ce nombre, 126 décisions ont été rendues, dont 59 dossiers ont été abandonnés, pour une moyenne de 47 %.