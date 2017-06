Un Américain sur deux connaît Justin Trudeau

Agence QMI 13-06-2017 | 15h54

RALEIGH, Caroline du Nord - Un Américain sur deux (51%) connaît le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, montre un sondage réalisé par Public Policy Polling.

Selon les résultats du sondage dévoilé lundi, 31 % des Américains sondés ont une opinion favorable du premier ministre, contre 20 % qui ne l'apprécient pas. 49 % des personnes interrogées ignoraient toutefois de qui il s'agit.

M. Trudeau peut toutefois se consoler en se disant qu'il est plus connu que la première ministre britannique Theresa May et le président français Emmanuel Macron, respectivement connus pas 50 % et 43 % des répondants. La chancelière allemande Angela Merkel est la plus connue du lot avec 61 % des Américains qui la connaissent et 36 % qui apprécient son travail.

Les électeurs qui ont voté pour Hillary Clinton sont ceux qui étaient le plus susceptibles de connaître les quatre dirigeants étrangers et de leur être favorables. Justin Trudeau a obtenu la faveur de 53 % des répondants dans ce groupe, contre 11 % qui ne l'apprécient pas et 36 % qui ne le connaissent pas.

En contrepartie, les électeurs qui ont appuyé le président américain Donald Trump avaient une opinion négative des dirigeants étrangers, à l'exception de Theresa May.

Par ailleurs, le sondage montre que 40 % des Américains ont une opinion favorable de leur président, contre 54 % qui le désapprouvent. Près de la moitié des répondants (47 %) supportent l'idée de sa destitution.

Le sondage a été mené au téléphone et sur internet auprès de 811 électeurs, du 9 au 11 juin 2017. La marge d'erreur est de 3,4 %.