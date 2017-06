Parti conservateur du Canada: l'équipe de Maxime Bernier émet des doutes sur les résultats de la course à la chefferie

Agence QMI 03-06-2017 | 13h01

TORONTO | Une semaine après la défaite crève-coeur de Maxime Bernier dans la course pour succéder à Stephen Harper à la tête du Parti conservateur du Canada (PCC), des partisans du député Beauceron s'interrogent sur un écart important dans le compte final des bulletins de vote.

Selon le quotidien The Globe and Mail, des membres de l'entourage de M. Bernier pointent du doigt l'écart entre les votes exprimés et les résultats annoncés au terme de la longue soirée de samedi dernier, à Toronto, qui a accordé au nouveau chef Andrew Scheer 51 % des voies et 49 % à M. Bernier, au terme de 13 tours.

Selon le PCC, 141 362 votes ont été comptabilisés. Mais les différentes équipes de campagne ont été informées que 133 896 votes ont été considérés. Quelque 10 429 bulletins ont par ailleurs été rejetés et ils auraient été détruits immédiatement après le vote, à la demande du directeur du parti, Dustin van Vugt, selon le camp Bernier.

«Évidemment, c'est inquiétant, mais j'espère que le parti travaille très fort pour apporter une réponse satisfaisante aux candidats et au parti», a dit vendredi au quotidien le député et ex-ministre conservateur Tony Clement, qui s'était rangé derrière Maxime Bernier dans la course à la chefferie conservatrice.

L'équipe du député beauceron veut savoir pourquoi les scrutateurs n'ont pas été informés qu'il y avait un écart de 7466 votes. Selon le Globe, seulement 7049 voies séparaient les deux candidats au dernier tour.

«Il y a de profondes inquiétudes quant au fait qu'il y avait plus de 7000 autres bulletins de vote dans les urnes de plus que prévu, ce qui est un gros problème», a dit un conseiller de Bernier ayant requis l'anonymat. Quelque chose d'horrible s'est passé. Cette décision de détruire les bulletins de vote et de ne pas informer les scrutateurs est terrible.»

Un membre du parti est attendu lundi avec une déclaration sous serment qui détaillerait toutes les questions soulevées par rapport aux résultats finaux, selon le «Globe».

Le président du PCC, Scott Lamb, a rejeté ces allégations et affirmé que l'élection ayant couronné Andrew Scheer a été juste, tout comme les résultats finaux.

D'après M. Scott, l'écart du nombre de votes s'expliquerait par le fait que les noms de quelque 3000 personnes qui ont voté dans 13 bureaux de vote à l'extérieur de Toronto n'étaient pas entrés dans la base de données du parti et ne figuraient donc pas sur la liste fournie aux campagnes la nuit avant le vote.