Andrew Scheer élu chef du Parti conservateur du Canada

Agence QMI 27-05-2017 | 21h16

TORONTO - Le député saskatchewanais Andrew Scheer devient le nouveau chef du Parti conservateur du Canada à l'issue d'un vote qui aura nécessité 13 tours, samedi.

Le Québécois Maxime Bernier a mordu la poussière de justesse, terminant deuxième.

Réunis en congrès à Toronto samedi, après un marathon de plus d'un an, les militants du parti ont enfin couronné leur nouveau chef et successeur de Stephen Harper.

Les propositions-chocs du Beauceron, qui a terminé avec 49,1 % des voix, n'auront finalement pas convaincu une majorité de militants de lui accorder leur confiance.

Ces derniers ont plutôt cédé aux arguments du Saskatchewanais Andrew Scheer, qui s'est posé en ultime rassembleur durant la campagne, et qui a obtenu 51 % des voix.

En mal de notoriété publique, l'homme de 38 ans a maintenant l'immense défi devant lui de se faire connaître de toute la population canadienne avant les prochaines élections, s'il souhaite renverser Justin Trudeau.

Car si une majorité des députés conservateurs québécois se sont rangés derrière lui, M. Scheer est un quasi-inconnu au Québec.

«Andrew Scheer est capable d'unir le parti en une seule force. Il a aussi appris à se faire connaître», assure la députée Sylvie Boucher.

Père de cinq enfants, Andrew Scheer se dit ouvertement contre l'avortement et le mariage gai. Il considère toutefois comme réglé le débat sur ces questions.