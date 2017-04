Accès à Trudeau vendu à des milliardaires chinois: la commissaire à l'éthique cesse son enquête

Agence QMI 28-04-2017 | 16h34

La commissaire à l'éthique Mary Dawson, qui enquêtait sur des allégations selon lesquelles le gouvernement libéral aurait offert un accès au premier ministre Justin Trudeau à des milliardaires chinois en échange d'importantes donations, a mis fin à son enquête.

Dans une lettre obtenue par le «National Post», Mme Dawson a informé les conservateurs et les néodémocrates de sa décision. «Après avoir révisé soigneusement les informations et documents fournis par M. Trudeau à ma requête, je ne poursuivrai pas mon enquête plus avant dans ce dossier et j'en ai avisé M. Trudeau», a écrit la commissaire, le 14 février dernier.

Questionné par le «Post», le bureau de Mme Dawson n'a pas indiqué si la commissaire avait examiné d'autres documents que ceux fournis par le premier ministre.

Cette enquête découlait d'une plainte formulée par le parti conservateur. L'automne dernier, le parti a fait valoir que le premier ministre a rencontré Zhang Bin, un homme d'affaires membre du parti communiste chinois. Ce dernier a versé 1 million $ en dons à la Fondation Pierre Elliott Trudeau et à la Faculté de droit de l'Université de Montréal.

Les libéraux s'étaient défendus en affirmant que l'opposition reliait des événements sans liens.