Le ministre Sajjan regrette de s'être approprié des faits d'armes lors de la guerre en Afghanistan dans un discours en Inde

Agence QMI 28-04-2017 | 12h22

Le ministre canadien de la Défense, Harjit Sajjan, s'est excusé auprès des troupes canadiennes, américaines et afghanes avec lesquelles il a servi en Afghanistan pour des propos qu'il a tenus lors d'une visite officielle en Inde plus tôt ce mois-ci.

Le «National Post» a souligné que, dans un discours, devant un groupe d'experts en sécurité réunis à New Delhi le 18 avril, M. Sajjan, un lieutenant-colonel à la retraite et ancien combattant, a affirmé qu'il était l'«architecte» derrière la plus célèbre et sanglante opération de combat du Canada pendant cette guerre.

«Pour ma première mission à Kandahar en 2006, j'ai été l'architecte de l'opération Méduse qui a permis le retrait du champ de bataille de 1500 combattants talibans et je participais fièrement à l'assaut principal», a dit le ministre devant l'auditoire.

Selon le quotidien national, cette affirmation du ministre a été dénoncée et qualifiée de mensonge éhonté par un officier canadien à la retraite au fait de la préparation de l'opération Méduse qui a eu lieu à la fin de l'été et à l'automne 2006 contre les talibans. D'autres officiers qui ont servi en Afghanistan ont aussi été choqués et déçus par les propos de M. Sajjan.

«Ce que j'aurais dû dire est que nos succès militaires sont le résultat du leadership, du service et du sacrifice de plusieurs femmes et hommes des Forces canadiennes», a dit le ministre en réagissant aux critiques. «Je regrette de ne pas avoir dit cela à ce moment-là, mais je veux le faire maintenant.»

«Toutes les opérations militaires de nos forces qui ont eu lieu en Afghanistan, y compris l'opération Méduse, ont reposé sur le courage et le dévouement de plusieurs personnes parmi les Forces canadiennes. Mes commentaires ne visaient aucunement à minimiser le rôle que mes compagnons d'armes et mes supérieurs ont joué dans l'opération Méduse.»

L'opération Méduse a été la plus importante opération militaire du Canada depuis la guerre de Corée et est largement perçue comme la plus importante de l'OTAN en Afghanistan.