Conflit du lait : Trump en remet sur Twitter

Agence QMI 25-04-2017 | 12h58

WASHINGTON - Le président américain Donald Trump reste inflexible et sévèrement critique à l'encontre de l'industrie canadienne du lait qu'il juge responsable des déboires des producteurs américains.

Dans un nouveau message cinglant publié mardi sur son compte Twitter, le président républicain s'en est encore pris au système canadien.

«Il est devenu très difficile pour nos éleveurs laitiers du Wisconsin et ceux d'autres États frontaliers de faire des affaires au Canada. Nous ne l'acceptons pas. Voyez bien !»

Toutefois, M. Trump ne précise pas comment il va agir.

Depuis la semaine dernière, Donald Trump ne cesse de critiquer les politiques commerciales du Canada. Il estime que les fermiers et producteurs dans le Wisconsin et l'État de New York sont poussés à la faillite.

S'appuyant sur un rapport du département américain de l'agriculture, Ottawa estime pourtant que le Canada n'est pas responsable des déboires de l'industrie laitière au sud de sa frontière.

Pour sa part, le premier ministre Justin Trudeau a promis de défendre bec et ongle les agriculteurs canadiens. «Il n'y a pas un pays dans le monde qui n'appuie pas ses agriculteurs. Et l'approche qu'on a ici est bonne», a-t-il dit la semaine dernière.

Par ailleurs, un sondage Abacus dévoilé mardi indique que 92 % des Canadiens sont satisfaits de la gamme et de la qualité des produits laitiers disponibles au Canada. De plus, deux tiers des répondants sont également satisfaits des prix.

La majorité des Canadiens (77 %) partagent également l'opinion de M. Trudeau à savoir que le gouvernement soutient l'industrie que le système en place «fonctionne assez bien pour répondre aux besoins des consommateurs».

A contrario, seulement 23 % sont d'avis que le Canada devrait changer les règles et permettre à plus de produits laitiers étrangers d'être sur notre marché pour concurrencer les produits canadiens et ainsi faire baisser les prix.