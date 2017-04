Les libéraux conservent un château fort à Montréal

Benoît Phillie 04-04-2017 | 07h37

«C'est un immense honneur pour moi de vous représenter à Ottawa. Je vous promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour défendre vos intérêts, ceux de vos familles et de notre communauté», a déclaré en français la nouvelle députée de 26 ans lundi soir devant une centaine de partisans réunis dans un restaurant de l'arrondissement Saint-Laurent.

Mme Lambropoulos a récolté 59,1 % des voix avec une large avance sur son adversaire du Parti conservateur, Jimmy Yu (19,5 %).

L'enseignante de français et d'histoire au secondaire succède ainsi à Stéphane Dion, qui était député de cette circonscription du nord-ouest de Montréal depuis 1996.

L'ancien ministre des Affaires étrangères a quitté son poste en début d'année avant d'être nommé ambassadeur canadien auprès de l'Union européenne et de l'Allemagne par le premier ministre Justin Trudeau.

La députée libérale s'est présentée comme une «voix forte qui se battra pour aider les familles de la classe moyenne et celles qui travaillent fort pour en faire partie».

Surprise à l'investiture

Elle a aussi remercié Stéphane Dion, qui l'a épaulée dans ses débuts politiques, et salué son

équipe «infatigable» pour le travail de terrain, déclenchant les applaudissements de la foule.

Le candidat du Parti vert, Daniel Green, a terminé au troisième rang avec 8 % des votes, suivi de Mathieu Auclair du Nouveau Parti démocratique (7,8 %). Le bloquiste William Fayad a pour sa part récolté 4,9 % des voix et le candidat du Parti rhinocéros, Chinook Blais-Leduc, 0,7 %.

Pratiquement inconnue du public et des cercles libéraux, Mme Lambropoulos avait créé la surprise en remportant l'investiture libérale dans Saint-Laurent le mois dernier contre l'avocate-fiscaliste Marwah Rizqi et l'ancienne députée provinciale et candidate-vedette Yolande James, qui a terminé bonne troisième.

L'ancienne ministre de la Famille sous le gouvernement Charest espérait faire un retour en politique après une pause de près de 3 ans.

Le maire de l'arrondissement Saint-Laurent, Alan DeSousa, avait pour sa part été écarté de la course par le Parti libéral après avoir tenté de se présenter à l'investiture.

Plusieurs libéraux de la circonscription avaient ensuite lancé des accusations de favoritisme, affirmant que les dés étaient pipés en faveur de Mme James.



- Avec la collaboration de l'Agence QMI