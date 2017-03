Feu vert de Keystone XL: le gouvernement Trudeau se réjouit

Agence QMI 24-03-2017 | 12h07

OTTAWA - Le gouvernement Trudeau a salué vendredi le feu vert du gouvernement américain pour la construction de l'oléoduc controversé Keystone XL de Transcanada.

«Notre gouvernement a toujours soutenu l'oléoduc Keystone XL, et nous saluons la décision des États-Unis. Pendant sa construction, Keystone XL créera des milliers de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens», a indiqué vendredi un porte-parole du ministre fédéral des Ressources naturelles, Alexandre Deslongchamps.

Rappelons que le projet de pipeline Keystone XL de l'entreprise de Calgary avait été recalé par l'ancien président Barack Obama.

Vendredi, le département d'État américain a annoncé son feu vert indiquant avoir tenu compte de plusieurs facteurs, dont la sécurité énergétique, l'environnement et les impacts économiques.

Ce projet de la compagnie TransCanada prévoit la construction d'un oléoduc de 1900 kilomètres, dont 1400 aux États-Unis.

«C'est une étape importante pour le projet Keystone XL, a déclaré le président et chef de la direction de TransCanada, Russ Girling. Nous apprécions grandement l'administration Trump pour l'examen et l'approbation de cette importante initiative et nous sommes impatients de travailler avec eux.»

Peu après son arrivée à la Maison-Blanche, en janvier dernier, Donald Trump avait signé un décret dans lequel il indiquait son désir de renégocier les termes du projet. Il souhaitait notamment que les pipelines soient construits avec de l'acier américain.

À cette occasion, Justin Trudeau avait réitéré son appui au projet d'oléoduc, «parce que ça va amener de bons emplois pour les Albertains, et de la croissance économique».

«Rien n'est plus essentiel à l'économie américaine que l'accès à une source d'énergie sûre et fiable. Le Canada est cette source. On ne saurait trop insister sur l'importance d'un marché énergétique continental commun», a ajouté vendredi le cabinet du ministre des Ressources naturelles.

