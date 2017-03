Bloc québécois: le seul adversaire de Ouellet se retire

14-03-2017 | 07h55

Le seul adversaire de Martine Ouellet dans la course à la direction du Bloc québécois, Félix Pinel, a annoncé sur sa page Facebook qu'il n'est pas en mesure de présenter officiellement sa candidature en raison d'un manque d'appuis.

«Je dois malheureusement renoncer à me porter candidat. Mon bulletin de mise en candidature ne porte pas les signatures de 1000 membres en règle nécessaires, dont 15 provenant de 25 circonscriptions différentes. Les gens pourront ainsi procéder au couronnement qu'ils espéraient tant», explique-t-il.

Félix Pinel, un enseignant en éducation physique de la grande région de Montréal, était le seul autre prétendant au trône bloquiste.

Le candidat défait du Bloc québécois aux dernières élections de 2015 dans Rivières-des-Mille-Îles avait promis d'arrimer les programmes politiques du PQ et du Bloc et de mener à terme le projet d'équipes nationales dans toutes les disciplines sportives, «le plus rapidement possible».