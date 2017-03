Aérodrome de Mascouche : le Bloc et le NPD unis contre le projet

Dominique La Haye 07-03-2017 | 13h38

Le Bloc québécois et le NPD unissent leurs voix contre le projet de construction d'un aérodrome privé à Mascouche et exhortent le fédéral à faire volte-face dans ce dossier.

Le député bloquiste Luc Thériault et la députée néo-démocrate Ruth Ellen Brosseau se sont ralliés à l'initiative d'un citoyen, mardi à Ottawa, pour lancer une pétition demandant au gouvernement Trudeau de revenir sur sa décision et de bloquer la construction de cet aérodrome.

La députée néo-démocrate a aussi annoncé qu'elle déposera un projet de loi privé, mercredi aux Communes, demandant au ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, de modifier la loi fédérale «afin que tout projet d'aérodrome au Québec soit soumis à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement au Québec et que le processus de consultation soit transparent et indépendant des promoteurs».

M. Thériault fait valoir que tant l'Assemblée nationale que les intervenants locaux se sont prononcés contre l'implantation de ce type d'aérodrome.

«Le ministre a pris des décisions sur des demi-vérités. En fait, ce projet-là ne passe pas le test du développement durable. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale, les retombées économiques ne seront pas au rendez-vous et 19 hectares de coupes à blanc, imaginez-vous c'est ça qu'on vient de sacrifier», a lancé le député bloquiste.

«Nous allons multiplier les efforts pour nous assurer qu'on rectifie le tir et on continue de se battre pour s'assurer qu'on a un meilleur processus, mais aussi que dans les futurs projets, il y ait plus d'acceptabilité sociale, qu'on protège l'environnement, qu'on tienne compte des lois au Québec et aussi au municipal», a renchéri la députée néo-démocrate.

Le projet de construction de l'aérodrome de Mascouche est présentement devant les tribunaux. Le mois dernier, la Cour supérieure du Canada avait donné gain de cause aux promoteurs de l'aérodrome. La cause a depuis été portée en appel.