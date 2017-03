Investiture libérale: ça joue dur dans Saint-Laurent

01-03-2017 | 21h28

MONTRÉAL - La course à l'investiture libérale se gâte dans la circonscription fédérale de Saint-Laurent, à Montréal.

Le maire de l'arrondissement, Alan DeSousa, est toujours aussi furieux d'avoir été écarté de l'investiture parce que le parti voulait faire toute la place à Yolande James. «Si mon nom est enlevé du bulletin, c'est clair qu'on n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour voir qui va être la bénéficiaire», a-t-il souligné.

L'ancien bras droit de Gérald Tremblay conteste la décision. Il envisage même de poursuivre les libéraux s'ils s'entêtent à lui barrer la route.

«En tant que membre, je vais utiliser toutes les instances, a-t-il ajouté. Moi, je vais vous dire que les autres étapes devraient être envisageables dès qu'on connaît les résultats de cette décision.»

Au téléphone ou sur le terrain, l'ancienne ministre québécoise Yolande James et son équipe envahissent la circonscription. «Je fais ma campagne et je rencontre les gens, et ça se passe super bien sur le terrain, a-t-elle dit. Mais je suis comme les autres. Alors, tout le monde fait sa campagne, je souhaite bonne chance.»

L'autre candidate à l'investiture, Marwah Rizqy, ne baisse pas les bras. Elle sent que Yolande James est avantagée par les libéraux à Ottawa, mais poursuit sa mission.

«Mon objectif, c'est d'avoir véritablement le plus de membres qui vont venir voter, soutient-elle. Donc, c'est sûr, sûr, sûr que je ne perds pas le contrôle de mon agenda. Et je m'assure de continuer à faire du membership.»

Les candidats devront faire vite parce qu'il ne reste que très peu de temps. On ne connaît toujours pas la date de l'investiture, mais l'élection partielle aura lieu le 3 avril.

