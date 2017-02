Les libéraux improvisent leur plan de relance économique

28-02-2017 | 16h51

OTTAWA - Un rapport du Sénat conclut que le gouvernement Trudeau improvise en dépensant des milliards de dollars pour les infrastructures, si bien qu'il est impossible de savoir si l'argent est correctement versé.

«Le gouvernement serait mal avisé de promettre de dépenser près de 200 milliards $ sans se doter d'un plan clair et de mesures de surveillance rigoureuses», a dit en conférence de presse, mardi, le sénateur conservateur Larry Smith.

Le plan de relance économique des libéraux consiste à investir massivement dans les infrastructures, soit 186 milliards $ au cours des 10 prochaines années. Cela dit, pas moins de 31 organismes du gouvernement sont responsables de distribuer les fonds disponibles, déplorent les sénateurs.

«Cette façon de faire est inefficace et ne permet pas au Parlement d'effectuer un suivi des fonds de manière rigoureuse», selon les auteurs du rapport, qui préconisent «une approche mieux coordonnée et plus transparente».

La complexité du programme est telle, ajoute-t-on, que les municipalités ne savent pas à quel saint se vouer pour demander les fonds, retardant ainsi la réalisation des projets.

«Sur le plan administratif, l'enchevêtrement de programmes est pénible et crée de la confusion pour les municipalités», tranche le Comité sénatorial permanent des finances nationales dans son document.

Second reproche

C'est la deuxième fois en quelques semaines que les libéraux de Justin Trudeau essuient ce genre de reproches.

Récemment, le Directeur parlementaire du budget (DPB) Jean-Denis Fréchette soutenait que le plan souffrait de «lacunes importantes».

Résultat: le gouvernement Trudeau a dépensé un maigre 4,6 milliards $ dans des projets d'infrastructures jusqu'à présent, sur les 14 milliards $ promis au cours des deux premières années de son mandat.

Précisions à venir

Selon une porte-parole du ministre des Infrastructures, un plan détaillant la «vision, les résultats attendus, les indicateurs et les détails des programmes» sera déposé au printemps.

«Le rapport du Sénat recommande que les programmes soient simplifiés et accélérés, et nous avons déjà commencé à le faire», a soutenu Kate Monfette

«Les municipalités de tout le pays ont applaudi la simplicité des nouveaux programmes que nous avons livrés et nous allons continuer à travailler avec eux», a-t-elle ajouté.