Aide de 240 millions $ au Moyen-Orient

27-02-2017 | 18h54

OTTAWA - Le gouvernement canadien a dévoilé une partie de son plan pour aider les populations vulnérables du Moyen-Orient, lundi, en annonçant un financement de 240 millions $ sur trois ans.

Au total, le Canada s'est engagé à fournir 840 millions $ en aide humanitaire pour atténuer les souffrances des populations touchées par les crises dans cette région.

«Des millions de personnes déplacées en Syrie et en Irak en raison du conflit ont encore besoin de notre aide», a dit la ministre du Développement international, Marie-Claude Bibeau.

«Certains retournent chez eux, dans des villes et des villages détruits. De nombreux autres luttent pour satisfaire leurs besoins essentiels. Le Canada continuera de préserver leur dignité», a-t-elle ajouté.

Le financement humanitaire soutiendra les activités d'organisations non gouvernementales (ONG) en Syrie et en Irak, mais aussi en Jordanie et au Liban.

Ces organismes seront chargés de mettre en place des projets visant l'approvisionnement en vivres, en abris, en soins de santé, en eau, ainsi qu'en services d'hygiène.