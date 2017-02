Yolande James fait le saut en politique fédérale

12-02-2017 | 16h16

MONTRÉAL - L'ancienne ministre libérale Yolande James a confirmé dimanche qu'elle sera candidate à l'investiture du Parti libéral du Canada dans Saint-Laurent pour succéder à Stéphane Dion.

«C'est confirmé! Je me lance dans la course à l'investiture du PLC dans Saint-Laurent. À temps plein sur le terrain et à l'écoute», a écrit Mme James sur son compte Twitter.

Ancienne députée de l'Assemblée nationale de 2004 à 2014, elle avait annoncé qu'elle ne briguerait pas un nouveau mandat. Elle était par la suite devenue commentatrice à la télévision, sur les ondes de Radio-Canada.

Yolande James n'est pas la seule s'être déclarée pour la course dans Saint-Laurent. D'autres candidatures à l'investiture ont été annoncées précédemment dont celles de Alan DeSousa et de François Lambert.

Le premier ministre Justin Trudeau pourrait toutefois désigner une candidature et éviter une course dans cette circonscription.