Ottawa investit 404 millions $ pour des véhicules militaires

11-02-2017 | 12h13

OTTAWA - Le gouvernement fédéral vient d'annoncer un nouvel investissement de 404 millions $ pour la modernisation des véhicules militaires.

Grâce à ce montant additionnel, Ottawa va moderniser le châssis de 141 véhicules blindés légers (VBL). On estime notamment que seront améliorés: la mobilité, la protection, l'ergonomie et la gestion des renseignements des véhicules, et ce, afin d'accroître l'efficacité opérationnelle des militaires qui s'en servent.

«Le Projet de modernisation des véhicules blindés veillera à ce que l'Armée canadienne soit bien équipée et capable de mener à bien ses opérations, au pays et à l'étranger», a indiqué vendredi le ministre de la Défense nationale Harjit S. Sajjan, précisant que «les VBL ont joué un rôle principal dans le cadre d'opération, comme en Afghanistan, et ils continueront à le faire pour des années à venir».

Le programme de modernisation a été annoncé originalement en 2009. Selon le ministère, 409 véhicules ont été modernisés depuis 2011. L'objectif est de prolonger la durée de vie utile des VBL à 2035.

Le projet, réalisé par la compagnie General Dynamics Land Systems-Canada (GDLSC), à London, en Ontario, assurera le maintien d'environ 250 emplois.

«Cet achat permettra de s'assurer que les membres des Forces armées canadiennes sont équipés de véhicules de pointe plus sécuritaires, et permettra de créer et de maintenir des emplois bien rémunérés pour les Canadiens de la classe moyenne», a mentionné Judy M. Foote, ministre des Services publics et Approvisionnement.