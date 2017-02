Barrière tarifaire: Ottawa réagira avec force

08-02-2017 | 18h55

OTTAWA - De passage à Washington, la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland promet que le Canada réagira avec force si le président Trump impose une barrière tarifaire à la frontière.

Mme Freeland a fait cette déclaration mercredi en conférence téléphonique avec les journalistes après une toute première rencontre en tête-à-tête avec son homologue Rex Tillerson, dans la capitale américaine.

«J'ai clairement fait comprendre que nous nous opposons à toute taxe à la frontière qui ferait du tort à l'économie du Canada et des États-Unis, a assuré M. Freeland. Si tel était le cas, nous allons réagir de façon appropriée.»

Mme Freeland a terminé mercredi un séjour de deux jours dans la capitale américaine durant lequel elle s'est entretenue avec plusieurs hauts placés républicains, dont le secrétaire d'État Rex Tillerson.

Faisant le bilan de ses discussions, Mme Freeland a noté que ses homologues américains voient d'un bon oeil la relation commerciale entre le Canada et les États-Unis.

Outre Mme Freeland, les ministres Bill Morneau (Finances) et Harjit Sajjan (Défense) sont allés serrer des mains dans la capitale américaine cette semaine.

Tête-à-tête

Tout indique que la présence de trois ministres seniors du gouvernement canadien à Washington annonce une première rencontre officielle entre Donald Trump et Justin Trudeau.

Le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, a indiqué mercredi que les détails d'un tête-à-tête en haut lieu entre les deux chefs d'État seront annoncés sous peu.

Questionné sur le sujet, le bureau du premier ministre Trudeau s'est quant à lui montré plus discret.

Par ailleurs, si on en croit un sondage réalisé par le quotidien Globe and Mail, une majorité de Canadiens souhaitent voir M. Trudeau tenir tête à Donald Trump et à ses politiques protectionnistes lors de ce face à face.

Le coup de sonde révèle que 58 % des Canadiens appuieraient une guerre commerciale avec les États-Unis si le président Trump impose une barrière tarifaire à la frontière.

«Nous, ce qu'on fait et on l'a toujours dit, c'est d'être là pour les Canadiens, de faire valoir nos intérêts, alors ils doivent avoir confiance (...)», a souligné à Ottawa le ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne.

