O'Leary s'exerce avec des fusils: moment mal choisi?

OTTAWA - Un candidat à la direction du Parti conservateur subit un feu nourri de critiques après avoir mis en ligne une vidéo le montrant s'exercer au tir sportif avec des armes semi-automatiques.



L'homme d'affaires Kevin O'Leary a choisi de publier l'enregistrement sur Facebook jeudi avant midi, au moment où on rendait un dernier hommage à trois des six victimes de l'attentat de Québec.

Celui qui aspire à remplacer Stephen Harper a retiré la publication quelques heures plus tard, «par respect pour les funérailles d'aujourd'hui».

Out of respect for today’s service I have taken down my last post.