Décret de Trump: les élus canadiens réunis d'urgence mardi

31-01-2017 | 08h29

OTTAWA - Les députés canadiens se réuniront en fin d'après-midi, mardi, pour une séance d'urgence à la Chambre des communes qui sera consacrée au décret sur la «protection de la nation contre l'entrée de terroristes étrangers aux États-Unis» signé par le président Donald Trump vendredi dernier.

Ce décret empêche les ressortissants de sept pays à majorité musulmane jugés dangereux d'entrer aux États-Unis pour une période de 90 jours. Les pays concernés sont l'Irak, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen.

Lundi, le porte-parole de la Maison-Blanche Sean Spicer a défendu l'importance de cette mesure en faisant allusion à l'attentat qui a fait six morts dans une mosquée de Québec. «C'est un terrible rappel qu'il faut demeurer vigilant et c'est pourquoi le président est proactif, pas réactif», a-t-il fait valoir, bien que l'attaque n'ait pas été perpétrée par un ressortissant étranger.

Selon CBC, le débat d'urgence aux Communes a été proposé par la néodémocrate Jenny Kwan. «Les Canadiens sont de grands défenseurs des droits de l'Homme et ils rejettent l'exclusion basée sur la race, la religion ou le pays de naissance implantée par notre plus proche allié et voisin», a fait valoir Mme Kwan.

Le débat doit débuter à 18 h 30 et devrait porter sur la réponse à apporter à ce décret. La députée souhaite que les parlementaires puissent partager leurs idées avec le gouvernement. Elle propose aussi d'augmenter le nombre maximal de réfugiés parrainés qui peuvent arriver au pays annuellement.

Le premier ministre Justin Trudeau et le ministre de l'Immigration Ahmed Hussen ont affirmé que les Canadiens détenteurs d'une double nationalité avec les pays concernés pourront continuer à voyager aux États-Unis. Certains craignent toutefois que la confusion dans l'application du nouveau règlement d'entraînent des complications aux voyageurs.

