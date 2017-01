Trudeau veut durcir les règles sur le financement des partis

27-01-2017 | 13h45

OTTAWA - Le gouvernement Trudeau plie sous la pression et entend finalement adopter un projet de loi rendant plus transparents les cocktails de financement où on semble marchander l'accès aux élus.

Le bureau de la ministre des Institutions démocratiques, Karina Gould, a confirmé vendredi son intention de mieux encadrer le financement des partis politiques au niveau fédéral.

Le plan du gouvernement comporte trois améliorations aux règles actuelles.

D'abord, les activités de financement en compagnie de riches hommes d'affaires devront avoir lieu dans un endroit ouvert au public.

De plus, ces cocktails à 1500 $ le billet devront être annoncés publiquement à l'avance.

Et enfin, les détails au sujet de ces soirées devront être dévoilés de façon proactive par les partis après avoir eu lieu.

Justin Trudeau et ses ministres se sont retrouvés sur la défensive à maintes reprises depuis l'automne après avoir été la tête d'affiche de soirées de financement à l'abri des regards avec de riches hommes d'affaires.

Les libéraux se sont toujours défendu d'avoir contrevenu à la loi fédérale sur le financement des partis politiques, l'une des «plus strictes au pays», martelait-on.

Sentant la pression monter, Justin Trudeau a récemment évoqué un changement de cap en se disant «ouvert» à durcir les règles.

Improvisation

Talonné par l'opposition depuis l'automne dernier sur des questions éthiques, le gouvernement Trudeau fait maintenant dans la pure improvisation avec son projet de loi visant à resserrer les règles de financement politique, déplorent les conservateurs.

«Le gouvernement libéral fait preuve d'improvisation. C'est quand ils sont pris la main dans le sac que là ils disent: "Ah mon Dieu! Ce n'est pas correct ce qu'on fait, il va falloir qu'on se corrige"», a déclaré le député fédéral de Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltell, en marge du caucus conservateur qui se termine aujourd'hui à Québec.

Selon l'aspirante-chef Lisa Raitt, ce n'est pas en créant de nouvelles règles que les libéraux effaceront leurs faux pas.

Justin Trudeau «n'a qu'à admettre qu'il a enfreint les règles», a dit Mme Raitt.

«Avoir accès au premier ministre en donnant de grandes sommes d'argent, ce n'est pas la façon d'agir dans une démocratie», considère pour sa part le député beauceron et candidat à la chefferie du Parti conservateur, Maxime Bernier.