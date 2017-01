Lightbound nommé secrétaire parlementaire à la santé

Dominique La Haye 26-01-2017 | 18h22

OTTAWA - Le ministre Gaétan Barrette aura un nouvel interlocuteur dans le dossier des transferts en santé, principale pomme de discorde entre Québec et Ottawa, alors que le député Joël Lightbound devient secrétaire parlementaire de la ministre fédérale.

Justin Trudeau a annoncé, jeudi, la nomination du député de Louis-Hébert qui prêtera assistance à la ministre Jane Philpott en matière de santé.

«C'est sûr que c'est un immense honneur, s'est exclamé M. Lightbound, lorsque joint par téléphone. Je pense que ça va donner aussi pour ma région, la région de Québec, une voix plus forte encore à Ottawa», a-t-il poursuivi.

À titre de secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, M. Lightbound aura notamment à poursuivre les négociations avec le Québec dans l'espoir de trouver un terrain d'entente sur les transferts fédéraux en santé.

«Je pense que le but c'est de trouver une entente qui soit satisfaisante de part et autre et puis j'ai l'intention de mettre toute mon énergie, ma vigueur, ma rigueur pour essayer de contribuer à ce qu'on règle le dossier des transferts en santé avec la ministre, à voir comment je peux l'épauler», a-t-il indiqué.

M. Lightbound risque ainsi d'avoir à donner la réplique au ministre Barrette qui n'a jusqu'ici pas hésité à tirer à boulets rouges sur le fédéral dans ce dossier.

«Je sais que M. Barrette a l'intérêt des Québécois à cœur. On a l'intérêt des Canadiens et des Québécois à cœur également, donc j'ai très hâte de collaborer et de travailler avec M. Barette», s'est-il contenté de dire.

Marijuana

Le député aura aussi à traiter du projet de loi visant à encadrer la légalisation de la marijuana et que le gouvernement Trudeau compte déposer ce printemps.

La nomination de M. Lightbound par le premier ministre survient quelques semaines après un remaniement ministériel. Jeudi, M. Trudeau a procédé à un jeu de chaises musicales au sein des 34 postes de secrétaires parlementaires.

Outre M. Lightbound, quatre autres députés du Québec occuperont ces nouvelles fonctions. Il s'agit de Marc Miller (Infrastructures), Sherry Romanado (Anciens combattants), Jean Rioux (Défense nationale) et Steven MacKinnon (Services publics et Approvisionnement).

En revanche, quatre autres députés du Québec ne seront plus secrétaires parlementaires, soit Emmanuel Dubourg (Revenu national), Anju Dhillon (Condition féminine), Greg Fergus (Innovation et Développement économique) et Michel Picard (Sécurité publique).

Tel que rapporté par le Journal de Québec la semaine dernière, le député Pablo Rodriguez, qui était secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure, a pour sa part été nommé whip en chef du gouvernement Trudeau.

