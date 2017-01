Les Canadiens satisfaits du fonctionnement de la démocratie

24-01-2017 | 21h01

OTTAWA - Près de 70 % des Canadiens sont satisfaits de la démocratie canadienne actuelle, mais souhaitent un mode de scrutin facile à comprendre, indique le Rapport sur l'engagement des Canadiens envers leur démocratie.

Dévoilés mardi, les résultats de ce sondage lancé par le fédéral indiquent qu'environ 67 % des répondants ont exprimé une satisfaction à l'égard du fonctionnement de la démocratie au Canada. Au Québec, le chiffre est de 60 %.

Environ 383 00 Canadiens, dont 38 200 au Québec, ont participé à ce sondage lancé en décembre dernier et considéré comme «l'une des plus importantes et plus ambitieuses consultations publiques de l'histoire du pays».

Ainsi, les Canadiens sont ouverts à d'autres options leur permettant d'exprimer leurs préférences avec une plus grande précision, mais à condition que le bulletin de vote soit facile à comprendre.

Ils sont toutefois contre le vote obligatoire (53 %). Une majorité de Canadiens (66 %) s'opposent à l'abaissement de l'âge du droit de vote (actuellement 18 ans). Près de 90 % appuient la limite de la durée des campagnes électorales.

En campagne électorale, les libéraux de Justin Trudeau avaient promis que l'élection de 2015 serait la dernière à se dérouler selon le système actuel uninominal majoritaire à un tour.

Ottawa espère parvenir à déposer sa réforme d'ici le printemps 2017, en vertu de son engagement électoral.

«Nous examinerons attentivement ces résultats tout en poursuivant notre démarche», a déclaré mardi la ministre des Institutions démocratiques, Karina Gould.

