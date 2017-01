Pas de candidats? pas de problème, selon les députés du NPD

Guillaume St-Pierre 24-01-2017 | 19h47

OTTAWA - Les députés du Nouveau Parti démocratique (NPD) ne s'inquiètent pas qu'un premier débat soit prévu dans quelques semaines alors qu'aucun candidat n'est encore officiellement entré dans la course à la direction du parti.

Les 44 députés néo-démocrates fédéraux sont réunis depuis mardi à Ottawa en vue de la rentrée parlementaire, la semaine prochaine. Ils planchent, jusqu'à jeudi, sur une nouvelle liste de priorités. Mais la course au leadership risque aussi d'occuper les esprits.

Car voilà maintenant près de sept mois que le NPD est en quête d'un nouveau chef, sans que personne n'ait encore officialisé sa candidature. Un premier débat est prévu le 12 mars, dans la capitale fédérale, suivi d'une deuxième joute oratoire à la fin du mois, cette fois à Montréal.

Le président du caucus néo-démocrate, Daniel Blaikie, n'est pas inquiet de la tournure de la course. «Il y a des personnes qui sont intéressées. Je suis très confiant qu'on va avoir de bons candidats», a affirmé M. Blaikie.

«Le fait de ne pas avoir de candidats n'est pas une raison de ne pas avoir de date pour un débat», insiste le député manitobain.

Pour l'instant, les candidatures les plus sérieuses et probables sont celles des vétérans Peter Julian et Charlie Angus. D'autres noms circulent aussi, dont ceux de Niki Ashton et Guy Caron.

Prendre son temps

La députée montréalaise Hélène Laverdière n'est pas surprise que les aspirants-chefs prennent leur temps avant de se lancer. Après tout, les membres du parti n'éliront leur prochain chef qu'à la fin octobre, rappelle-t-elle, soit dans plus de neuf mois.

«Tout le monde s'attend depuis le début que les candidats se présentent en janvier et février. C'est tout à fait normal», a-t-elle expliqué.

«Il n'y a personne qui a envie de faire campagne pendant un an de temps», a-t-elle ajouté.

Les néo-démocrates ont montré la porte à leur chef Thomas Mulcair à l'issue d'un vote de confiance, après avoir essuyé une dure défaite lors du dernier scrutin fédéral.

Depuis, le parti a été marqué par de profondes divisions, particulièrement sur la question des pipelines qui divise les militants.

Un rassembleur

Le député Alexandre Boulerice estime que le NPD a besoin d'abord et avant tout d'un chef rassembleur. «Le Canada est un très grand pays, a-t-il dit. Il y a des gens qui peuvent avoir des intérêts différents, des visions différentes, et c'est pour ça que ça prend un leader qui va rassembler tout le monde autour d'un même projet.»

Le Parti conservateur élira lui aussi son prochain leader cette année, soit à la fin du mois de mai. Pas moins de 14 prétendants à la succession de Stephen Harper sont en lice.

De son côté, le Bloc québécois doit décider dans deux semaines s'il reporte sa course à 2018.