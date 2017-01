Trudeau reconnaît avoir séjourné chez l'Aga Khan en 2014

Dominique La Haye 24-01-2017 | 19h18

CALGARY - Justin Trudeau reconnaît avoir séjourné en 2014 sur l'île privée de l'Aga Khan aux Bahamas, alors qu'il était simple député du Parti libéral du Canada.

Après avoir refusé la semaine dernière de dire combien de fois il avait séjourné chez ce riche philanthrope et chef spirituel chiite des ismaéliens, le premier ministre, qui fait l'objet d'une enquête de la commissaire à l'éthique, a apporté plus de précisions.

Il a soutenu mardi s'être rendu il y a trois ans à Noël sur cette île privée de Bells Cay. À l'instar de ses dernières vacances du temps des Fêtes, qui font l'objet d'une controverse, il avait aussi utilisé l'hélicoptère de l'Aga Khan pour s'y rendre.

M. Trudeau a soutenu que cet homme de 80 ans, dont la fondation reçoit des milliers de dollars du fédéral pour des projets humanitaires, était un «ami de longue date» de la famille.

«La première fois que j'ai eu des vacances familiales avec lui et sa famille, j'avais à peu près 12 ans. J'étais en Grèce avec mon père et mes frères et sa famille. Depuis ces temps-là, je l'ai vu au fil des années, bien souvent pour des rencontres familiales, pour des soupers, des moments de voyage, de vacances, y compris à Noël 2014», a-t-il soutenu mardi.

