Trump à l'avant-plan de la retraite du cabinet Trudeau

Dominique La Haye 23-01-2017 | 13h19

CALGARY - La nouvelle administration Trump et les relations commerciales canado-américaines viennent teinter la retraite du cabinet du gouvernement Trudeau à Calgary, en vue de la reprise des travaux parlementaires la semaine prochaine.

Le conseil des ministres fraîchement remanié se réunit pour la première fois ce lundi, quelques jours seulement après l'assermentation du nouveau président américain Donald Trump.

Mardi, le gendre du président Donald Trump, Jared Kushner, sera présent à la rencontre du cabinet. Cette information n'a pas encore été confirmée, mais plusieurs médias crédibles l'ont rapportée.

En prélude de cette visite, une rencontre est prévue avec un conseiller du président, Stephen Schwarzman. Ce chef de la direction de la firme d'investissement Blackstone Group a été nommé par M. Trump pour diriger le «Strategic and Policy Forum», un comité sur la stratégie et les politiques du président.

Le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, affirme qu'il s'agit pour le gouvernement et la nouvelle administration d'une occasion d'entamer un «dialogue», alors que les politiques protectionnistes de M. Trump créent un climat d'incertitude entre les deux pays.

«Nous voulons entendre et comprendre la situation aux États-Unis. Ça veut dire que c'est important de parler avec eux et de considérer leur situation et en même temps comment nous pouvons faire des choses importantes pour le Canada», a déclaré le ministre.

«On va parler de la situation actuelle aux États-Unis et de comment nous pouvons améliorer notre relation avec eux. Nous savons qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont liés à nos échanges avec les Américains, au Canada et aux États-Unis. Donc, c'est très important pour nous de considérer les changements américains», a poursuivi M. Morneau.

Le président Trump a signé un décret indiquant son intention de renégocier l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) avec le Canada et le Mexique.

La nouvelle ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, n'a pas voulu dire si le Canada pourrait favoriser son partenariat avec les États-Unis au détriment de ses relations avec le Mexique.

«Nous avons une relation très solide avec le Mexique», a-t-elle dit, ajoutant toutefois que «notre relation avec les États-Unis est d'abord une relation bilatérale».

