Les candidats du PCC croisent le fer en français à Québec

17-01-2017 | 08h13

QUÉBEC - Les 13 candidats à la chefferie du Parti conservateur du Canada (PCC) prendront part à un débat entièrement en français, mardi soir, à Québec.

Ce débat, le troisième des cinq prévus tout au long de la course, est le seul qui doit se dérouler entièrement dans la langue de Molière. Cette contrainte pourrait poser de sérieux ennuis à une partie des candidats, certains d'entre eux n'ayant qu'une connaissance sommaire de la langue.

C'est notamment le cas de la candidate Lisa Raitt, qui a confirmé qu'elle sera présente au débat au début du mois, même si elle ne parle pas le français. «J'essaie d'améliorer mon français chaque jour, avait-t-elle affirmé en anglais lors d'un point de presse. Je vais faire de mon mieux.»

Kellie Teitch, Brad Trost et Deepak Obhrai sont également au nombre des candidats qui peinent à s'exprimer en français.

Un potentiel candidat vedette du parti unilingue anglophone, le Montréalais d'origine Kevin O'Leary, a pour sa part été accusé par des candidats d'attendre après le débat pour déposer formellement sa candidature.

Prévu pour 18 h 30 au Centre des congrès de Québec, le débat modéré par l'ancienne journaliste et candidate défaite du PCC Pascale Déry se concentrera sur deux sujets: gouvernement et fardeau fiscal et sécurité nationale et défense.

Le débat sera diffusé en direct sur le site http://medias.conservateur.ca/