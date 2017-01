Discussions entre proches conseillers de Trump et Trudeau

09-01-2017 | 10h04

OTTAWA - Des émissaires du premier ministre Justin Trudeau ont rencontré des conseillers importants du président élu Donald Trump, à Washington, au cours des dernières semaines, dont le but d'éviter une guerre commerciale.

Selon le Globe And Mail, Gerald Butts, le principal secrétaire de M. Trudeau; Katie Telford, sa chef de cabinet et David MacNaughton, l'ambassadeur du Canada aux États-Unis, ont participé aux rencontres qui impliquaient Jared Kushner, le beau-fils de Donald Trump et le stratégiste Stephen Bannon.

Ces discussions ont pour but de protéger l'économie canadienne des mesures protectionnistes mise de l'avant par M. Trump. Ce dernier s'est, d'ailleurs, attaqué à l'industrie de l'automobile ces derniers jours en menaçant de fortes taxes à l'importation les constructeurs qui aménageraient des usines au Mexique, plutôt qu'aux États-Unis.

Le président élu a déjà déclaré à plusieurs reprises avoir l'intention de renégocier, voire de retirer complètement les États-Unis de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

L'ancien premier ministre du Canada Brian Mulroney a également été enrôlé par le gouvernement libéral pour donner un coup de pouce pendant cette opération.

Outre ces rencontres de haut niveau, des officiels canadiens tentent aussi de séduire des sénateurs et représentants du Congrès de 35 États. Le premier ministre Trudeau est aussi apparu dans un message vidéo destiné au Congrès américain la semaine dernière, dans lequel il vantait les forts lieux économiques unissant le Canada et les États-Unis.