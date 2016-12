Transferts en santé: Ottawa s'entend avec deux provinces

23-12-2016 | 18h17

OTTAWA - Les gouvernements de Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador ont conclu une entente avec le fédéral sur la question du financement en santé au lendemain d'une entente similaire avec le Nouveau-Brunswick.

Les premiers ministres néo-écossais, Stephen McNeil, et terre-neuvien, Dwight Ball, en ont fait l'annonce vendredi. L'entente est de 10 ans comme celle du Nouveau-Brunswick et prévoit un nouveau financement fédéral pour les soins à domicile et la santé mentale.

En vertu de l'entente, la Nouvelle-Écosse recevra un financement supplémentaire de 287,8 millions $, soit 157 millions $ pour les soins à domicile et 130,8 millions $ à être consacrés à la santé mentale. De son côté, Terre-Neuve-et-Labrador obtient 87,7 millions $ pour les soins à domicile et 73 millions $ pour les initiatives en santé mentale.

Par ailleurs, comme le gouvernement de Fredericton, les deux provinces acceptent l'indexation de 3 % des transferts en santé provenant du fédéral.

Lors d'une rencontre fédérale-provinciale des ministres des Finances et de la Santé, lundi dernier, à Ottawa, le gouvernement fédéral proposait de réduire la hausse des transferts fédéraux en santé de 6 % à 3,5 % par année à compter de 2017. À cela s'ajoutait une enveloppe de 11,5 milliards $ sur 10 ans destinée aux soins à domicile et en santé mentale. Ottawa avait toutefois retiré son offre en fin de journée, face au refus des provinces qui souhaitaient une hausse des transferts à 5,2 % ou à 6 % dans le cas du Québec.

«Nous sommes heureux d'avoir conclu une entente avec le fédéral qui nous aidera à répondre aux priorités des Néo-Écossais, a déclaré le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil.

C'était important pour nous de savoir que l'argent investi dans la santé mentale et les soins à domicile allait être là à l'avenir.»

«Il est important de déclarer que si une autre province ou un autre territoire conclut une entente avec le gouvernement fédéral comportant de meilleures conditions financières, notre province aura également ces conditions», a ajouté Dwight Ball, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador.

Au Québec, le gouvernement Couillard tient mordicus à déterminer seul comment l'argent du fédéral sera dépensé.

Sur Twitter, le ministre de la Santé du Québec, Gaétan Barrette, s'est demandé comment M. Trudeau et les ministres fédéraux des Finances et de la Santé se souciaient des Canadiens alors «qu'ils diminuent le financement des soins de santé».