Trudeau à Montréal, des millions pour l'enseignement supérieur

16-12-2016 | 09h21

MONTRÉAL - Les universités et collèges du Québec recevront près de 1,1 milliard $, principalement d'Ottawa et de Québec, pour améliorer et moderniser leurs installations de recherche.



Les premiers ministres Justin Trudeau et Philipe Couillard en ont fait l'annonce vendredi, à Montréal. Ottawa va consacrer 385 millions $ tandis que la part de Québec s'élève à 345 millions $. De plus, près de 361 millions $ viendront des établissements ainsi que des sources privées.

«Cet investissement contribuera à mettre en place des conditions favorables à l'innovation et à la croissance à long terme, a dit M. Trudeau. Cela permettra à l'économie canadienne de demeurer concurrentielle sur les marchés mondiaux et à la classe moyenne de prospérer.»

De son côté, M. Couillard a souligné que ce «partenariat annoncé entre le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral et nos institutions d'enseignement supérieur du Québec permettra d'offrir un environnement d'apprentissage stimulant pour les étudiants dans toutes les régions du Québec».

L'Université de Montréal (UdeM) et ses établissements affiliés recevront près 99 millions $ pour 10 projets. La somme proviendra du Fonds d'investissement stratégique (FIS) pour les établissements postsecondaires, un programme doté de 2 milliards $.

«Cet investissement historique est un pari sur l'avenir qui vise à positionner le Canada en tant que pôle mondial de l'innovation», a mentionné Justin Trudeau.

L'UdeM recevra notamment 84 millions $ du fédéral pour son nouveau Complexe des sciences situé dans l'arrondissement d'Outremont. Il doit abriter dès l'automne 2019, quelque 2000 étudiants et 200 professeurs des départements de chimie, de physique, de géographie et de sciences biologiques.

«Pour nous, ce n'est pas qu'un nouveau campus, c'est une occasion unique de rapprocher la communauté universitaire des entreprises innovantes, des groupes communautaires et des créateurs qui font de Montréal une ville créative et de savoir», a mentionné le recteur Guy Breton.

Dans ce projet, Québec a investi 145 millions $ et investira en tout 160 millions $ à l'Université de Montréal. «Notre capacité à s'unir et à travailler ensemble pour que chaque jeune qui le désire puisse réaliser ses plus grands rêves contribuera au développement économique, social et culturel du Québec», a d'ailleurs mentionné Philipe Couillard.

Réagissant à la nouvelle, la Fédération des cégeps s'est réjouie de la «signature de cette entente».