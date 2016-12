Le Canada interdira l'amiante d'ici 2018

Guillaume St-Pierre 15-12-2016 | 09h11

OTTAWA - Ottawa interdira, d'ici 2018, la fabrication, l'utilisation, l'importation et l'exportation de l'amiante au pays, mais les résidus miniers pourront continuer d'être exploités au Québec.

La décision du gouvernement Trudeau de ne pas viser les résidus d'amiante permettra aux villes d'Asbestos et de Thetford Mines de conserver et de créer des dizaines d'emplois.

«C'est une journée historique, a d'abord signalé la ministre Duncan. Il s'agit de protéger la santé des Canadiens.»

«Nous connaissons les préoccupations du Québec, a-t-elle ajouté. Nous comprenons la longue histoire de l'industrie minière dans la province. Nous souhaitons être sensibles au développement économique.»

À Asbestos et Thetford Mines, des usines revalorisent les résidus miniers, afin d'en tirer notamment du magnésium.

«De la même manière que le Québec est entré dans l'extraction de l'amiante à une époque, il faut collectivement maintenant aider la région à en sortir, a dit le premier ministre Philippe Couillard. Cependant, il y a encore des travailleurs autour des sites qui extraient du magnésium. Cette activité est préservée. Il reste encore du potentiel économique avec le magnésium.»

Les dangers de l'amiante sont bien documentés, ont tour à tour rappelé les quatre ministres présents lors de l'annonce qui a eu lieu au Centre de cancérologie de l'Hôpital d'Ottawa.

Le bannissement de l'amiante par le gouvernement fédéral sera concrétisé par une série de mesures.

Dans les prochains mois, l'interdiction sera inscrite dans la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. Ottawa travaillera aussi de concert avec les provinces pour changer les codes du bâtiment. Les règles seront aussi resserrées afin de limiter les risques d'exposition au travail.

Un cadeau de Noël

Malgré sa tristesse, Michelle Côté, la fille d'un travailleur décédé suite à une exposition prolongée à l'amiante, a accueilli l'interdiction comme un cadeau avant Noël.

«Mon père a perdu son combat contre le mésothéliome (une rare forme de cancer du poumon), a-t-elle dit, secouée par l'émotion. Dans ses dernières volontés, il avait exprimé le souhait que plus personne ne meure, à bout de souffle, comme lui.»

Une période de consultations sera mise en branle dès le printemps prochain en vue d'une interdiction de l'amiante d'ici 2018. Les provinces et territoires, ainsi que des chercheurs, l'industrie et les syndicats seront mis à contribution.

«Nous savons que l'amiante tue. Cette interdiction sauvera la vie des travailleurs canadiens, s'est réjoui le président national d'Unifor, Jerry Dias.

Selon le syndicat, l'amiante est la principale cause de décès lié au travail au pays, et fauche la vie de plus de 2000 Canadiens chaque année.

Le Canada n'extrait plus d'amiante depuis la fermeture de la mine Jeffrey en 2011. Mais il en importe toujours, notamment dans les matériaux de construction et les plaquettes de freins, a précisé la ministre Duncan.

Ces types de minéraux sont reconnus comme étant cancérigènes depuis 1987 par l'Organisation mondiale de la santé.