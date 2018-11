Fuite d'eau majeure: le tunnel Atwater toujours fermé

TVA Nouvelles 21-11-2018 | 08h11

Près de 24 heures après le début de la fuite d'eau majeure qui a complètement inondé le tunnel Atwater, hier, les ouvriers s'affairaient toujours, mercredi matin, à pomper l'eau dans l'espoir de rouvrir le tunnel en après-midi.

L'opération pompage s'est poursuivie tout au long de la nuit, mais ce n'est qu'au cours des dernières heures qu'on a pu fermer complètement la valve de la conduite de 24 pouces qui a été brisée lors de travaux d'Énergir.

«Les pompes ont été en action toute la nuit. On avait dix pompes qui étaient en action, plus une pompe qui pouvait évacuer 12 pouces d'eau. Le but était de diminuer la quantité d'eau dans le tunnel Atwater, mais la grosse pompe de 12 pouces était spécifiquement pour aller vider la chambre de vanne et vraiment permettre de couper complètement l'eau», a expliqué le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, Benoît Dorais.

«Du côté est, il n'y a plus d'eau, mais il y a beaucoup de boue dans le tunnel. Du côté ouest, il reste environ deux à trois pieds d'eau et c'est certain qu'il va y avoir de la boue», a-t-il ajouté.

Lorsque le pompage sera terminé, on devra non seulement nettoyer la chaussée, mais aussi inspecter la structure, car l'eau pourrait avoir causé des dommages au béton et aux installations électriques.

On ignore quand le tunnel pourra être rouvert.

Quant à savoir qui payera pour l'opération, le maire Dorais a expliqué que la Ville fera enquête et que la responsabilité sera établie «par la suite».