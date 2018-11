Desjardins: fraudée de plusieurs milliers de dollars grâce à un stratagème complexe

Agence QMI 09-11-2018 | 19h42

Une femme de la Montérégie a été victime d'une fraude de plusieurs milliers de dollars. Elle est tombée dans un piège particulièrement bien ficelé.

La victime, qui veut garder l'anonymat, attendait depuis le 25 octobre dernier sa nouvelle carte bancaire.

Jeudi matin, une personne se présentant comme un employé du service contre la fraude de Desjardins l'a contactée pendant qu'elle conduisait et elle a répondu en mains libres.

«Lorsque j'ai commandé ma nouvelle carte de débit, j'ai fait en même temps un changement d'adresse. Donc, ç'a dû sonner une cloche. C'est ce qui fait que mon dossier est au centre antifraude», a-t-elle relaté à TVA Nouvelles pour expliquer comment elle est tombée dans le panneau.

Le fraudeur lui a posé quelques questions, disait-il, pour vérifier son identité. Il n'a toutefois pas parlé de son numéro d'assurance sociale, ce qui aurait immédiatement sonné l'alarme, a-t-elle dit. On lui a expliqué que sa carte arriverait par messagerie.

Le fraudeur lui a demandé de composer son numéro d'identification personnel (NIP) afin, lui a-t-il dit, de pouvoir crypter la nouvelle carte. Comme elle conduisait, elle a dit ne pas pouvoir le faire.

«"Oui, mais vous ne pouvez pas me le dire à haute voix?!" [...] Donc, je compose et, finalement, je raccroche. Et on me dit: "On vous envoie votre carte"», a-t-elle ajouté.

Les fraudeurs ont facilement décodé le NIP et se sont rendus dans un guichet automatique de Saint-Jérôme, dans les Laurentides, et sont partis avec 4000 $ en deux heures.

Desjardins a expliqué à TVA Nouvelles que cette dame a été victime d'un scénario très bien élaboré par un groupe bien organisé. Elle remboursera la victime. Mais cette situation soulève toutes sortes de questions.

«Comment ils ont pu réussir à me joindre sur mon téléphone cellulaire, en ayant seulement en main une carte de débit?», a demandé la victime, perplexe.

Mais également: où la carte a-t-elle été interceptée entre son émission et la livraison? La victime assure qu'il est impossible que son courrier ait été dérobé.

Un expert en cybersécurité croit qu'il est possible que cela vienne de l'intérieur. «Ils ont accès à l'information! Alors, ça serait fou, des fois, de ne pas en profiter. C'est une drôle de façon de le dire, mais c'est la façon dont ils attirent les gens, les corrompent à l'intérieur de ces organisations-là», a expliqué Steve Waterhouse.

La morale de l'histoire: il ne faut en aucun moment divulguer son NIP et jamais une institution financière ne va le demander.