Couple séquestré en Mauricie: un des accusés se dit victime d'une vengeance d'amis qu'il a «pris en pitié»

Agence QMI 02-11-2018 | 17h07

TROIS-RIVIÈRES | Guy Boileau, l'une des deux personnes accusées d'avoir séquestré un couple dans un sous-sol, en Mauricie, se croit victime d'une vengeance et affirme plutôt qu'il hébergeait ce couple d'amis dans sa résidence.

«J'ai une accusation d'enlèvement quand c'étaient des amis qu'on avait hébergés dans le sous-sol chez moi», a déclaré l'homme de 55 ans à la caméra de TVA Nouvelles à sa sortie de la salle d'audience, vendredi, au palais de justice de Trois-Rivières.

«Probablement que c'est une vengeance parce que je l'ai mis dehors au mois de juin», a-t-il poursuivi.

Guy Boileau et Marie-Jeanne Côté ont été formellement accusés avant d'être remis en liberté sous conditions. L'homme de 55 ans fait face à six chefs d'accusation, dont séquestration et extorsion contre chacune des deux victimes. Il est également accusé de voies de fait et menace de mort contre l'homme séquestré.

De son côté, la dame de 54 ans a aussi été accusée de séquestration, extorsion, voies de fait et menace de mort contre les deux victimes.

Des amis «pris en pitié»

Guy Boileau a raconté dans quel contexte il en était venu à héberger chez lui ce couple d'amis, qui étaient d'abord, selon sa version, des gens proches de sa femme.

«C'étaient des amis qui étaient chez ma femme avant et quand j'ai connu ma femme ils étaient là. Je les ai comme pris en pitié. Ils faisaient pitié. Je ne voulais pas que ma femme vienne rester avec moi à Trois-Rivières et qu'on les abandonne là-bas», a-t-il relaté.

Les autorités ont confirmé que les couples n'avaient aucun lien de parenté.

«Avec mon grand coeur, je les ai amenés. C'est ça que ça fait. Aidez le monde et vous allez vous faire chier dessus par après», a-t-il poursuivi.

Le couple, qui a été arrêté jeudi, aurait forcé deux aînés dans la soixantaine à demeurer dans le sous-sol de sa maison de septembre 2014 à juin dernier.

Ils auraient limité leurs sorties et verrouillé leur accès à l'extérieur avec des verrous. Le couple de quinquagénaires aurait également contrôlé les finances de leurs victimes.

M. Boileau affirme pourtant dans sa version des faits qu'une porte avec un verrou avait été installée pour «l'intimité».

C'est une information anonyme du public qui a permis aux policiers de faire enquête sur le couple.

Guy Boileau et Marie-Jeanne Côté ont été remis en liberté sous certaines conditions. Ils reviendront en cour le 13 décembre.