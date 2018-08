Cinq nouveaux restaurants québécois en lice pour le palmarès d'Air Canada

Agence QMI 09-08-2018 | 14h44

TORONTO | Air Canada a dévoilé jeudi les 30 établissements en lice pour son palmarès des 10 meilleurs nouveaux restaurants au Canada, qui paraîtra en novembre. Parmi eux, cinq se trouvent au Québec.

Les nouveaux restaurants québécois en nomination pour cette prestigieuse liste sont le Bistro Rosie, Hopkins, Elena, Vin mon lapin et La Cabane d'à côté. Les quatre premiers se situent à Montréal tandis que le dernier est établi à Saint-Benoît-de-Mirabel, dans les Laurentides.

L'Ontario domine la liste avec 12 nominations, tandis que six restaurants de l'Alberta ont été retenus. La Colombie-Britannique a trois établissements en lice et le Manitoba en a deux. La Nouvelle-Écosse et la Saskatchewan ferment la marche avec une nomination chacune.

«Depuis plus de 15 ans, Air Canada est déterminée à découvrir les plus récentes innovations et destinations culinaires canadiennes, et à célébrer leur rôle central dans l'expérience de voyage de nos clients, a déclaré Andy Shibata, directeur délégué - Marques d'Air Canada, par voie de communiqué.

«Cette année, nous souhaitons célébrer la diversité dans la culture culinaire canadienne et mettre en vedette des chefs et des restaurateurs ayant une expérience internationale.»

Les 30 établissements ont été sélectionnés par un journaliste gastronomique qui a visité de nouveaux restaurants partout au Canada pendant un mois. Il a évalué la qualité de leur nourriture, de leur service, ainsi que leur originalité. Les restaurants retenus devaient avoir ouvert leurs portes dans la dernière année.

Le palmarès sera dévoilé dans le cadre d'une soirée qui aura lieu le 25 octobre à Toronto, et sera publié en novembre dans le magazine «Air Canada enRoute».