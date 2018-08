Décès du mannequin montréalais Zombie Boy Zombie Boy: enfant de la rue

Agence QMI 02-08-2018 | 21h04

Le mannequin montréalais Rick Genest, mieux connu du grand public sous le nom de Zombie Boy, est mort, a confirmé son agence jeudi soir.

La cause du décès de l'homme de 32 ans, qui était entièrement tatoué sur le visage et le corps, n'a pas été confirmée, mais des médias ont rapporté qu'il se serait enlevé la vie, citant des sources policières.

Dans une publication sur sa page Facebook datant du début de l'après-midi de jeudi, l'artiste a partagé un poème qui ne semble pourtant pas un message d'adieu.

«Toute la famille Dulcedo est sous le choc et peinée par cette tragédie. Zombie Boy, RICO, était aimé par tous ceux et celles qui ont eu la chance de le rencontrer et le connaître. Icône de la scène artistique et du monde de la mode, cet innovateur, à contre-courant de la culture populaire, a su charmer tous les coeurs», a écrit l'agence Dulcedo, en précisant qu'elle avait été mise au fait du décès de Zombie Boy en début d'après-midi, jeudi.

«Merci ZB pour ces beaux moments en ta compagnie et pour ton sourire radieux», a-t-on poursuivi.

La gloire grâce à Lady Gaga

Zombie Boy, dont le visage était tatoué entièrement d'un squelette humain, a attiré l'attention d'un styliste de la chanteuse américaine Lady Gaga, qui a ensuite retenu ses services pour les besoins du clip «Born This Way», sorti en 2011 et devenu un succès mondial.

Cette dernière a réagi jeudi soir, sur ses médias sociaux, en écrivant: «Le suicide de l'ami Rick Genest, Zombie Boy est au-delà de la catastrophe. Nous devons redoubler d'efforts pour changer la culture, mettre la santé mentale au premier plan et effacer la stigmatisation dont nous ne pouvons pas parler. Si vous souffrez, appelez un ami ou votre famille aujourd'hui. Nous devons nous sauver l'un l'autre».

Après avoir été révélé par Lady Gaga, Zombie Boy a défilé pour Thierry Mugler et posé pour les magazines «GQ», «Vanity Fair» et «Vogue Hommes».

Né le 7 août 1985 à Châteauguay, en Montérégie, il a vécu dans les rues de Montréal une bonne partie de sa vie.

SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE

- Le grand chemin

Toxicomanie, jeu excessif, cyberdépendance

www.legranchemin.qc.ca

514 381-1218

- Ligne d'intervention en prévention du suicide:

Disponible partout au Québec

1 866 APPELLE (277-3553)

- Jeunesse, J'écoute

www.jeunessejecoute.ca

1 800 668-6868

- Tel-Jeunes

www.teljeunes.com

1 800 263-2266