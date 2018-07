Disparités salariales : les femmes se rapprochent lentement des hommes

Agence QMI 18-07-2018 | 12h50

MONTRÉAL - La disparité de salaire entre les hommes et les femmes a diminué en 20 ans au Québec, mais elle est toujours présente, indique l'institut de la statistique du Québec, dans une étude comparative publiée mercredi.

Alors qu'en 1998, les femmes gagnaient en moyenne 84 % du salaire des hommes, cette proportion s'est établie à 89 % en 2016, en hausse de cinq points.

Les femmes ont également amélioré leurs conditions salariales en comparaison au salaire moyen. En 1998, elles gagnaient 90 % du salaire horaire moyen, tandis que cette proportion s'élève, 18 ans plus tard, à 94 %, un bond que l'ISQ estime «significatif».

Les femmes de 25 à 34 ans profitent de l'amélioration la plus significative, alors que leur rémunération horaire de cette tranche d'âge avoisine désormais celle des hommes.

Le groupe des femmes de 30-34 ans se démarque également, puisque ces travailleuses ont vu leur position salariale comparée au salaire moyen s'accroître d'environ 10 points entre 1998 et 2016, s'approchant grandement de celle des hommes.

Les femmes de 45 ans et plus ont également amélioré leur rémunération par rapport à celle des hommes, mais c'est surtout parce que les hommes de cet âge ont perdu du terrain comparativement à l'ensemble des travailleurs.

Famille

Par ailleurs, la situation familiale ne constitue pas un frein à l'amélioration de rémunération horaire, indique l'ISQ.

«Les résultats montrent des tendances à la hausse du ratio, peu importe l'âge, du plus jeune enfant dans le ménage», précise l'organisme dans son étude.

Le fait d'avoir deux enfants ne serait pas non plus une contrainte à l'obtention d'un meilleur salaire. De plus, les mères qui ont un ou des enfants âgés entre 6 et 17 ans ont grandement amélioré leur situation au cours de ces 18 années, par rapport au salaire moyen.