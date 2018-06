Tony Accurso coupable sur toute la ligne

TVA Nouvelles 25-06-2018 | 16h50

Tony Accurso a été déclaré coupable des cinq chefs qui pesaient contre lui au palais de justice de Laval lundi après-midi.

Les jurés ont délivré ce verdict unanime au bout de leur septième journée de délibération.

L'homme d'affaires a été déclaré coupable des accusations de corruption, complot pour corruption et abus de confiance, complot pour fraude, fraude et avoir aidé à commettre des abus de confiance à des fonctionnaires et des élus, notamment l'ancien maire de Laval.

Tony Accurso encourt une peine de prison maximale de 10 ans.

Les représentations sur la peine commenceront dès jeudi au palais de justice de Laval.

Détails à venir...