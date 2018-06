Renseignements personnels : les Canadiens préoccupés par une éventuelle cyberattaque

Agence QMI 20-06-2018 | 12h35

OTTAWA - Environ huit Canadiens sur 10 sont préoccupés par la sécurité de leurs renseignements personnels détenus par l'État en cas de cyberattaque.

C'est notamment ce qu'indique un rapport publié par l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI), mercredi.

«Plus des trois quarts des Canadiens sont préoccupés par des cyberattaques contre des organisations qui pourraient avoir accès à leurs renseignements personnels», affirme Byron Holland, président et chef de la direction de l'ACEI.

«Comme de plus en plus de services sont offerts en ligne, les organisations ont la responsabilité de sécuriser leurs systèmes contre les cybermenaces et de protéger les renseignements personnels des Canadiens», a-t-il ajouté.

Achats en ligne

Le dossier révèle également plusieurs statistiques intéressantes sur la manière dont les Canadiens font usage d'internet.

Environ 40 % des Canadiens utilisent, en 2018, un appareil mobile pour faire un achat en ligne, tandis que cette proportion n'était que de 12 % il y a quatre ans.

De plus, 78 % des Canadiens affirment qu'ils lisent souvent ou parfois de fausses nouvelles sur le web, mais peu se disent outillés pour les reconnaître. En effet, seulement 20 % des répondants ont indiqué être en mesure de faire la différence entre les nouvelles vraies nouvelles et les fausses nouvelles.

Par ailleurs, 27 % des utilisateurs canadiens de Facebook et de Twitter indiquent ne pas se sentir à l'abri de la cyberintimidation sur ces plateformes. Cette tendance est plus marquée chez les femmes que chez les hommes, puisqu'elles sont plus nombreuses à hésiter avant de participer à une discussion sur les médias sociaux, précise l'étude.

Le sondage a été mené en mars dernier auprès de 1203 adultes canadiens, représentant toutes les régions du pays.