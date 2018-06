Alertes et veilles d'orages violents pour plusieurs secteurs du Québec

TVA Nouvelles 13-06-2018 | 17h20

Plusieurs régions du Québec sont sous le coup de veilles et d'alertes d'orages violents de la part d'Environnement Canada.

L'organisme dit surveiller une ligne d'orages pouvant produire des rafales très fortes, de la grêle pouvant atteindre la taille d'une pièce de cinq cents et de la pluie forte en soirée, mercredi.

Des alertes ont été émises pour l'Outaouais, tandis qu'une veille est en vigueur pour la grande région de Montréal, les Laurentides, Lanaudière, l'Outaouais, la Montérégie et le Témiscamingue.

«N'oubliez pas que les orages violents peuvent produire des tornades, a tenu à rappeler Environnement Canada. La foudre tue et blesse des Canadiens chaque année. N'oubliez pas: quand le tonnerre gronde, rentrez vite à l'intérieur!»

Un avertissement d'onde de tempête est également a également été émis dans la grande région de Québec pour jeudi matin.

«La combinaison des vents forts et du fait que nous sommes présentement en période de marées à fortes amplitudes risque de provoquer un débordement le long de la côte, souligne le ministère. De l'érosion côtière est possible dans les zones à risque. On recommande aux personnes près de la côte de suivre de près la situation.»