Pluie et fraîcheur pour la semaine

Agence QMI 04-06-2018 | 03h15

MONTRÉAL- La semaine s'annonce mitigée avec le retour de la pluie, une brève apparition du soleil et des températures beaucoup plus fraîches.

Environnement Canada a émis des avis de gel pour certains secteurs de l'est et du centre.

Un nouveau système dépressionnaire fait son entrée sur la province et amènera de la pluie tout en faisant chuter les températures.

La semaine débutera donc sous la pluie. À Montréal, la journée de lundi sera pluvieuse, avec un risque d'orage dans l'après-midi et des vents du sud-est de 30 km/h avec des rafales à 50. La pluie intermittente devrait cesser en soirée. Le mercure affichera 16 °C en journée. Le scénario sera semblable à Québec avec de la pluie débutant le matin et un petit 12 °C.

Mardi, la pluie continuera de tomber sur le sud et le centre, et se changera en averses dans l'ouest.

Le mercure affichera 15 °C à Montréal et toujours 12 °C pour Québec.

Le système quittera la province dans la nuit de mardi à mercredi.

Le soleil sera de retour mercredi sur le centre et l'est et les températures remonteront légèrement. À Montréal comme à Québec, la journée sera ensoleillée, le ciel dégagé et les températures seront de 20 °C et 19 °C respectivement.

Le temps risque de se gâter jeudi, avec une alternance de soleil et de nuages ainsi que 30 % de probabilité d'averses. Les températures continueront toutefois de remonter pour dépenser les 20 °C.

Vendredi, la probabilité d'averses sera plus élevée et la pluie devrait persister tout au long de la journée.

Le soleil reviendra en force dès samedi, juste à temps pour une fin de semaine ensoleillée.