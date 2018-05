Négociations: WestJet et le syndicat de ses pilotes s'entendent pour aller en médiation

Agence QMI 25-05-2018 | 22h30

CALGARY | La compagnie aérienne WestJet et l'Association des pilotes de ligne (ALPA) ont accepté vendredi de poursuivre le processus en vue de leur première convention de travail avec l'aide du Service fédéral de médiation et de conciliation.

«Les parties ont convenu d'avoir recours à la médiation et, si nécessaire, l'arbitrage définitif et exécutoire», a indiqué le syndicat par voie de communiqué, vendredi soir, ajoutant que «les clients de WestJet peuvent maintenant réserver et voyager en toute confiance».

Plus tôt ce mois-ci, les pilotes de WestJet avaient accordé à leur exécutif syndical un mandat de grève à hauteur de 91 %, tout en se disant ouverts à la négociation.

Les principales revendications des pilotes ont trait à la rémunération, les conditions de travail et la sécurité des emplois.

L'ALPA, acronyme anglais pour Air Line Pilots Association, est le plus important syndicat de pilotes de ligne dans le monde et représente plus de 60 000 pilotes de 34 compagnies aériennes aux États-Unis et au Canada, incluant les quelque 1500 pilotes de WestJet et les quelque 500 pilotes de WestJet Encore.