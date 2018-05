Réseau Enfants-retour: lancement de l'application SIGN4L

Agence QMI 25-05-2018 | 11h54

MONTRÉAL - Le Réseau Enfants-retour a lancé vendredi une application gratuite qui permet aux parents de stocker des photos et une description à jour de leur progéniture, ce qui, selon l'organisme, «peut sauver la vie d'un enfant».

Enfants-retour a voulu profiter de la Journée internationale des enfants disparus pour organiser une conférence de presse tenue à l'école Pierre-Elliott-Trudeau, où l'application SIGN4L a été dévoilée.

Développée grâce à un don de TELUS, SIGN4L est disponible pour les téléphones intelligents et tablettes fonctionnant avec les systèmes iOS et Android.

Les photos et la description d'un enfant disparu peuvent ainsi être envoyées rapidement aux autorités, de sorte que l'on pourra accélérer les procédures. En effet, elles peuvent être expédiées rapidement par courriel ou texto, mais les renseignements ne seront pas conservés dans une banque de données, a-t-on précisé, en indiquant que des rappels permettent de mettre à jour les informations concernant son ou ses enfants.

SIGN4L prodigue par ailleurs des conseils de sécurité pour les enfants et «quatre étapes cruciales à suivre dans les moments suivant la disparition d'un enfant».

«Advenant le cas où un enfant se perd dans un centre commercial ou un endroit public bondé, en revenant à la maison ou, plus rarement, s'il venait à disparaître, une fiche signalétique complète et à jour peut sauver du temps précieux et permettre aux forces policières de réagir rapidement et d'amorcer les recherches pour l'enfant disparu», a souligné Pina Arcamone, directrice générale du Réseau EnfantsRetour.

«Le Service de Police de la Ville de Montréal salue toute initiative qui permette aux parents [d'agir] rapidement lors de la disparition ou de la fugue d'un enfant», a indiqué le commandant Patrick Vallée, porte-parole du SPVM et membre du comité de travail sur les fugues et disparitions.

Statistiques de disparition d'enfants pour le Québec en 2017

Enlèvement par un étranger 9

Accident 5

Perdu, égaré 19

Enlèvement parentaux 27

Fugue 5639

Inconnu/Autre 1326

Total 7025

Source: www.canadasmissing.ca

