22 millions $ pour la famille d'un militaire canadien tué aux États-Unis

Agence QMI 09-05-2018 | 16h11

La famille d'un militaire canadien qui a perdu la vie en compagnie de sa femme et de son fils de 7 mois dans un accident de la route en Caroline du Sud, en 2015, recevra 17 millions $ US (près de 22 millions $ CAN), a rapporté le «Ottawa Citizen».

Jeremiah Cross, un militaire de 34 ans qui s'entraînait à la base de Petawana, en Ontario, revenait de Walt Disney World, en Floride, avec sa conjointe, Crystal Cross, 32 ans, et leur fils Grayson, qui avait à peine 7 mois. Le véhicule de la famille a été happé par un poids lourd qui filait à 70 miles à l'heure (113 km/h) dans une zone de travaux.

Les trois membres de la famille ont péri lors de l'accident. Un couple de la Pennsylvanie avait aussi été tué lors de cet événement.

En cour, les avocats de la famille Cross ont fait valoir que le conducteur du camion n'aurait pas cherché à ralentir avant la collision. Ce dernier et son collègue ont tenté de cacher des preuves indiquant qu'ils auraient consommé de l'alcool et le conducteur a refusé de se soumettre à un test d'alcoolémie, ont précisé les avocats.

Le jury s'est rangé aux arguments des avocats de la famille Cross en condamnant le conducteur et les entreprises XPO Logistics et XPO Express à verser un dédommagement aux proches des trois victimes.