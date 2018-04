Pas d'accusation pour l'instant, dit la GRC

Agence QMI 19-04-2018 | 16h05

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) n'est toujours pas prête à recommander des accusations concernant le tragique accident, qui a décimé une partie de l'équipe de hockey junior des Broncos de Humboldt, en Saskatchewan, il y a près de deux semaines.

Au cours d'un point de presse tenu jeudi, la GRC a réaffirmé sa ferme volonté «de mener une enquête rigoureuse et exhaustive» qui lui permettra de déterminer exactement ce qui s'est passé le soir du 6 avril 2018.

«L'enquête préliminaire a permis de déterminer que la semi-remorque était à l'intersection au moment de la collision. Les enquêteurs essaient maintenant de savoir si la semi-remorque s'était engagée dans l'intersection», a fait savoir la GRC.

Rappelons que 29 personnes se trouvaient à bord de l'autobus des Broncos qui a été embouti par un camion-remorque, au carrefour des routes 35 et 335, en Saskatchewan. La collision a coûté la vie à 16 personnes. Le conducteur du camion n'a pas été blessé.

Le commandant divisionnaire Curtis Zablocki a confirmé que vers 17 h, ce jour-là, le semi-remorque roulait vers l'ouest sur la route 335 tandis que l'autobus roulait vers le nord sur la route 35, lorsque l'accident s'est produit.

«L'enquête en est encore à l'étape de la récupération et de la collecte d'éléments de preuve», a-t-il expliqué, précisant qu'il reste encore «beaucoup de travail à accomplir pour interpréter et analyser toute l'information recueillie»

Plus de 5500 photos ont été prises par l'équipe de reconstitution juridique des collisions qui ont eu recours à la technologie 3D et à des drones pour recueillir des éléments de preuve et analyser la scène.

Au cours de l'enquête, plusieurs facteurs environnementaux seront examinés comme les conditions météos, la visibilité, l'éclairage, l'état de la route et des véhicules impliqués ainsi d'autres aspects comme l'état physique des conducteurs, les erreurs qu'ils auraient pu commettre, leur état de concentration et la vitesse à laquelle ils allaient.

L'accident est survenu au nord de Tisdale dans le centre-nord de la Saskatchewan, alors que les Broncos de Humboldt se rendaient à un match contre les Hawks de Nipawin.