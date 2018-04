Toys 'R' Us rappelle deux peignoirs de bain

TVA Nouvelles 18-04-2018 | 11h34

Les magasins Toys 'R' Us procèdent au rappel de deux peignoirs de bain, car ils ne répondent pas aux normes d'inflammabilité de la loi canadienne relatives aux vêtements de nuit pour enfants.

Le peignoir de bain ourson («BRU B is for Bear») est beige avec une bordure rayée beige et brun, une étoile sur la capuche et un ourson brun brodé sur le devant (numéro du fabricant: 1617347).

Tandis que le peignoir de bain poisson de Koala Baby (« Koala Baby Fish ») est blanc avec une bordure jaune, une étoile de mer sur la capuche et un poisson orange brodé sur le devant (numéro du fabricant: AD12003).

Faits à 100 % de coton et fabriqués en Chine, environ 6840 peignoirs de ces deux modèles ont été vendus au Canada.

Les produits rappelés par Santé Canada ont été vendus de janvier 2015 à décembre 2017.

L'organisme fédéral ne rapporte aucun incident ou aucune blessure quant à l'utilisation de ces peignoirs.

Si vous possédez un peignoir qui fait l'objet de ce rappel, cessez immédiatement de l'utiliser.

Les consommateurs touchés peuvent retourner leur peignoir rappelé dans un magasin Toys 'R' Us afin d'obtenir un remboursement.